उद्धव ने बागी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की भेंट पर उठाए सवाल
मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी द्वारा बागी सांसदों से मुलाकात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अदालत में सुनवाई हो रही है, फिर भी मोदी ने इन सांसदों से मिलने का समय निकाला। ठाकरे ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सरकार युवाओं के विरोध-प्रदर्शन की अनदेखी कर रही है।
मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन सांसदों के साथ मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। ये सांसद शिवसेना (यूबीटी) और तृणमूल कांग्रेस से अलग हो गए थे। मुंबई में शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ठाकरे ने कहा, जब इन मामलों पर अदालतों में सुनवाई चल रही है तो प्रधानमंत्री ने इन बागी सांसदों से मुलाकात क्यों की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन सांसदों से मुलाकात के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन विरोध-प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नजरअंदाज करते हैं। उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) छोड़ने वाले छह सांसदों के बीच हुई मुलाकात न्यायपालिका को संदेश देने की कोशिश थी।
उद्धव ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संविधान पर आधारित होगा।उद्धव ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि कैसे युवाओं ने सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। इस पीढ़ी का समर्थन करने के बजाय कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि अब सरकार को बदलने का समय आ गया है।
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