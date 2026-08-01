लाठीचार्ज के मुद्दे पर उद्धव ने केंद्र पर साधा निशाना
मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से उन युवाओं से माफी मांगने की मांग की है, जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई का सामना किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को लाठियों से पीटा गया और कुछ मामलों में महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए गए। ठाकरे ने यह भी कहा कि सरकार को सुधार के लिए युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी।
मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को उन युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई का सामना किया। साथ ही उन छात्रों के परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटा गया। साथ ही पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कुछ पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़ दिए। ठाकरे ने कहा कि पेपर लीक के बाद सरकार जो सुधार लाई है, वे विरोध प्रदर्शन शुरू होने पर भी किए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने युवाओं से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
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