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हल्द्वानी में 369 बालिकाओं ने दिखाया खेलों में दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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उदीयमान योजना के तहत आठ विकासखंडों और नगर निकायों से पहुंचीं एथलीट्स दौड़, जंप

हल्द्वानी में 369 बालिकाओं ने दिखाया खेलों में दम

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय बालिकाओं की दक्षता बैटरी टेस्ट और बीएमआई परीक्षण आयोजित किया गया। इसमें 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने किया। जिले के आठ विकासखंडों, एक नगर निगम और पांच नगरपालिकाओं से 414 बालिकाओं का चयन किया गया था। जिनमें से 369 बालिकाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षण और बीएमआई जांच में भाग लिया। बालिकाओं ने 600 मीटर दौड़ और 30 मीटर फ्लाइंग रन, ब्रॉड जंप और शटल रन, रीच एंड बेंड, मेडिसिन बॉल थ्रो, बॉडी मास इंडेक्स परीक्षण आदि टेस्ट दिया।

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जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि रविवार दो अगस्त को सुबह 8 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में ही चयनित बालकों का दक्षता बैटरी टेस्ट और बीएमआई स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर शुभांगिनी साह, किशोर पाल, त्रिलोक जीना, माधुरी ज्वाला, सतीश कुमार, जीवन प्रकाश, श्याम भट्ट, अमित कांडपाल, निशांत मेहता सहित कई खेल प्रशिक्षक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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