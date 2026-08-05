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मृतिका के पति को विधायक ने दिया 20 हजार का चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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शेरघाटी विधायक उदय सिंह ने आमस पहुँचकर सर्पदंश से मृत उर्मिला देवी के पति शंकर साव को 20 हजार रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने परिजनों को आपदा राहत योजना के लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि सरकार पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मृतिका के पति को विधायक ने दिया 20 हजार का चेक

शेरघाटी विधायक उदय सिंह ने बुधवार को आमस पहुंचकर सर्पदंश से मृत उर्मिला देवी के पति शंकर साव को 20 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने परिजनों को आपदा राहत योजना के तहत मिलने वाले अन्य लाभ भी दिलाने का भरोसा दिया। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार आपदा में जान गंवाने वालों के आश्रितों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को घर में चूल्हा लीपने के दौरान उर्मिला देवी को विषैले सांप ने काट लिया था। मगध मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

मौके पर बीडीओ नीरज कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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