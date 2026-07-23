यूको बैंक ने वित्तीय समावेशन के मामले में किया शानदार प्रदर्शन

बेगूसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बेगूसराय जिले का अग्रणी यूको बैंक उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के परिणामों की जानकारी देते हुए यूको बैंक के बेगूसराय अंचल प्रमुख श्वेत प्रकाश कच्छप ने बताया कि 30 जून 2026 को बैंक का कुल कारोबार ₹6,05,083 करोड़ रहा जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.53% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21.18% की वृद्धि होकर 2,72,768 करोड़ और कुल जमा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.28% बढ़कर ₹3,32,315 करोड़ हो गया। रिटेल, कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम (आरएएम) सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 25.27% बढ़कर ₹1,57,745 करोड़ हो गया जो खुदरा अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 27.32% की वृद्धि है। कृषि अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 30.01% की वृद्धि तथा एमएसएमई अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 18.79% की वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने यूको बैंक के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक सह सीईओ राजेन्द्र कुमार साबू के हवाले से मिली जानकारी को साझा करते हुए बताया कि 30 जून 2026 तक यूको बैंक शाखाओं की कुल संख्या 3421 घरेलू शाखाएं, दो विदेशी शाखाएं हांगकांग और सिंगापुर में और ईरान में एक प्रतिनिधि कार्यालय संचालित है। घरेलू शाखाओं का 61 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैला हुआ है जो वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। 30 जून 2026 को कुल कासा राशि ₹1,16,136 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.34% की वृद्धि दर्शाता है। बचत जमा 1,00,870 करोड़ रहा जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.78% की वृद्धि दर्शाता है। चालू जमा 15,266 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.23% की वृद्धि दर्शाता है। कासा अनुपात 36.94% हो गया।

लाभ और अनुपात

समाप्त तिमाही के लिए परिचालन लाभ 2,810 करोड़ रहा जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 79.84% की वृद्धि दर्शाता है। निवल लाभ 656 करोड़ रहा जबकि यह 30 जून 2025 को 607 करोड़ था जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.05% की वृद्धि दर्शाता है। निवल ब्याज मार्जिन-वैश्विक 3.05% तथा निवल ब्याज मार्जिन-घरेलू 3.24% रहा। वहीं, सकल एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 55 बीपीएस की कमी होकर 30 जून 2026 को 2.08% हो गया जबकि निवल एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष 20 बीपीएस की कमी होकर 30 जून 2026 को 0.25% हो गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 19.03% रहा जिसमें टियर-I पूंजी अनुपात 17.44% रहा। ऋण-जमा अनुपात 30 जून 2026 को 82.08% रहा जबकि 30 जून 2025 को यह 75.38% था। समाप्त तिमाही के लिए निवल लाभ₹656 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹607 करोड़ था, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 8.05% की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने बताया कि समाप्त तिमाही के लिए वैश्विक स्तर पर निवल ब्याज मार्जिन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9 बीपीएस का सुधार हुआ है और यह 3.05% पर पहुंच गया है तथा घरेलू एनआईएम में 6 बीपीएस का सुधार हुआ है और यह 3.24% पर पहुंच गया है। 30 जून 2026 को निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.86% की वृद्धि हुई और यह 2,808 करोड़ रही जबकि 30 जून 2025 को यह 2403 करोड़ थी। आस्ति एवं देनदारियां 30 जून 2026 को रिटेल अग्रिम₹71,549 करोड़ रहा जबकि 30 जून 2025 को यह 56,195 करोड़ था जो वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में 27.32% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से गृह ऋण और वाहन ऋण पोर्टफोलियो में हुई वृद्धि के कारण हुई जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 19.98% और 65.45% की वृद्धि दर्ज की गई। समाप्त तिमाही में कृषि अग्रिम ₹38,952 करोड़ रहा जबकि 30 जून 2025 को यह 29,961 करोड़ था जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30.01% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया अग्रिम ऋण₹47,244 करोड़ रहा जबकि 30 जून 2025 को यह ₹39,771 करोड़ था जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.79% की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्टर:राकेश पाण्डेय