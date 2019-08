UAE ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिये शनिवार को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायेद से सम्मानित किया गया। इससे पहले कई विश्व नेता इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एवं चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शामिल हैं।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर यएई द्वारा सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित होने के बाद आभार व्यक्त किया। पीएम ने लिखा 'ऑर्डर ऑफ जायेद' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के सांस्कृतिक लोकाचार के लिए है और यह 130 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। इस सम्मान के लिए मैं यूएई सरकार को धन्यवाद देता हूं।



Humbled to be conferred the ‘Order of Zayed’ a short while ago. More than an individual, this award is for India’s cultural ethos and is dedicated to 130 crore Indians.



I thank the UAE Government for this honour. pic.twitter.com/PWqIEnU1La