अदाणी ने अमेरिकी अदालत के फैसले को न्यायपूर्ण बताया
अमेरिका की अदालत ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने न्याय विभाग की अर्जी मंजूर की। अदाणी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कानून पर विश्वास जताया और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ब्रुकलिन स्थित जिला अदालत के न्यायाधीश ने अमेरिकी न्याय विभाग की मामला वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी। अदालत ने यह फैसला इस बात से संतुष्ट होने के बाद दिया कि न्याय विभाग ने अडानी समूह की भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए बिना मामला वापस लेने का फैसला किया है। न्याय विभाग ने इस साल मई में अदालत से मामला वापस लेने का अनुरोध किया था।
अदालत का निर्णय
इसके बाद अदालत ने अडानी समूह से पूछा था कि न्याय विभाग के मामले वापस लेने के फैसले के बदले समूह की ओर से कोई प्रत्युपकार किया गया था या नहीं। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को खारिज करने की मंजूरी दे दी।
न्याय पर भरोसा रखा : अदाणी
अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए गौतम अडानी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी उनका कानून की सच्चाई और निष्पक्षता में विश्वास कायम रहा। उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति आभार जताया, जिन्होंने अडानी समूह, व्यवस्था और भारत की न्याय क्षमता पर भरोसा बनाए रखा। अडानी ने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह और उनकी कंपनी राष्ट्र निर्माण, लंबे समय तक टिकाऊ मूल्य बनाने और अपनी सीमाओं से बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें