दो वारंटी गिरफ्तार
भरथना पुलिस ने दो वारंटियों होम सिंह और हाकिम सिंह को गिरफ्तार किया। यह दोनों अभियुक्त थाना भरथना से संबंधित थे और उन्हें उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
भरथना। थाना पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एसआई गीता देवी ने बताया कि क्षेत्र के गांव समसपुर निवासी होम सिंह तथा हाकिम सिंह थाना भरथना से वारंटी थे। दोनों अभियुक्तों को सुबह करीब दस बजे घर के बाहर से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है।
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