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हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर में दो की मौत, दो गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में लखनऊ-दिल्ली हाइवे पर दो ट्रकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। चालक को नींद की झपकी आने से हादसा होने का संदेह है। पुलिस ने ट्रक चालक और हेल्पर को अस्पताल भेजा, जबकि शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। ट्रकों से फल बिखर गए और हाइवे पर जाम लगा।

हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर में दो की मौत, दो गंभीर

बरेली। बिथरी थाना क्षेत्र में लखनऊ-दिल्ली हाइवे पर दो ट्रकों की टक्कर हो गई। जिसमें दोनों ट्रकों के चालक-हेल्पर केबिनों में ही फंस गये। दो की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गये। एक का पैर कट गया। मृतकों एवं घायलों की अभी पहचान नहीं हुई है। पुलिस छानबीन में लगी है। इस दौरान हाइवे पर जाम भी लगा। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। शव मोर्च में रखवाए गये हैं। पुलिस ने क्रेन से फल लदे ट्रकों को हटवाकर जाम खुलवाया। घटना बुधवार दोपहर की है। सीओ हाइवे देवेंश सिंह के अनुसार, एक ट्रक मध्य प्रदेश और दूसरा हरियाणा नंबर का था।

एक में सेब और दूसरे में केला भरा है। एक ट्रक दिल्ली की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा सामने से आ रहा था। संभवता, चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। फल हाइवे पर बिखर गये। दोनों ट्रकों की केबिन क्षतिग्रस्त हुईं। केबिन में फंसने से एक चालक और एक हेल्पर की मौत हुई है। चालक की शिनाख्त लखीमपुर खीरी के पसगवां थानाक्षेत्र के सिमरघाट निवासी दिलबाग सिंह के रूप में हुई है। दूसरे ट्रक का चालक और हेल्पर घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर घायलों को केबिन से निकालकर अस्पताल भेजा गया। मृतकों की पहचान को ट्रक मालिकों से संपर्क किया जा रहा है। इस हादसे के कारण हादवे पर जाम लग गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाया। इसके बाद क्रेन से क्षतिग्रस्त ट्रकों को हाइवे से हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। सेब और केला हाइवे पर बिखर गये।

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