जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के कोकरनाग के कचवान वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां तलाशी और धरपकड़ अभियान चलाया।

उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान तब मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के तलाशी दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अधिकारी ने बताया कि इस गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए।

#UPDATE: Two terrorists have been neutralised by security forces in the encounter in Anantnag #JammuAndKashmir https://t.co/zcTj5uUOzP