J&K : सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सुरक्षाबलों के हाथ एक बडी़ कामयाबी लगी है। अनंतनाग के डोरू इलाके में सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। आंतकियों के पास से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबरूद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए दो आंतकियों में से एक हिज्बुल कमांडर अशरफ है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अनंतनाग में शुक्रवार रात से चल रहे सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है।

सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के चलते इलाके में फिल्हाल इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। बता दें कि इससे पहले उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के घने जंगलों करीब 48 घंटे चली मुठभेड़ में पांच आतंकी मारे गए थे वहीं पांच जवान शहीद भी हुए थे। एक ही हफ्ते में जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों का ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले 20 मार्च को जम्मू-कश्मीर में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था।

#SpotVisuals: 2 terrorists gunned down in an encounter with security personnel in Anantnag's Dooru area, encounter over. #JammuAndKashmir (visuals deferred) pic.twitter.com/OGUvAHcbq6