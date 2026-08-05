रात में घर से लापता हुईं दो किशोरियां, परिजनों ने जताई बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका
अमरोहा देहात में दो किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किशोरियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।
अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव से दो किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति पर दोनों को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी किसान की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी तथा 16 वर्षीय भतीजी जो बुलंदशहर जिले के शिवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है, घर आई हुई थी। तीन अगस्त की रात करीब 1:30 बजे दोनों घर से लापता हो गईं।
परिजनों के मुताबिक सुबह करीब पांच बजे नींद खुलने पर दोनों किशोरियां घर पर नहीं मिलीं। काफी तलाश करने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं लग सका। किसान का आरोप है कि गांव का ही कोई व्यक्ति दोनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। देहात थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों किशोरियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। साथ ही आसपास क्षेत्रों में भी तलाश कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें