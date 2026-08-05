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युवा पेज की खबर क्रॉसवर्ड में कैमूर का कमाल, राज्य स्तर पर दम दिखाएंगे जिले के दो होनहार भगवतीपुर विद्यालय के अंकित कुमार और सरस्वती कुमारी का चयन, छह अगस्त को पटना में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन ओरिएंटेशन और शिक्षकों की तैयारी लाई रंग, शिक्षा विभाग ने दी शुभकामनाएं भभुआ, नगर संवाददाता।

प्रतियोगिता का विवरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी), पटना द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2026 (ऑनलाइन) में कैमूर जिले के दो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवतीपुर (चैनपुर) के छात्र अंकित कुमार एवं छात्रा सरस्वती कुमारी ने प्रथम दो स्थान प्राप्त किए। अब दोनों छात्र-छात्राएं 6 अगस्त को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कैमूर का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्यालय, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना स्थित प्रशासनिक भवन में होगा।

आवश्यक दिशा-निर्देश इसे लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) ने संबंधित विद्यालय को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यालय आदेश के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विज्ञान शिक्षक को निर्देशित किया गया है कि दोनों प्रतिभागियों को विद्यालय पहचान पत्र, विद्यालय प्रमाण-पत्र अथवा बीएसईबी यूनिक आईडी सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा है कि प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं सभी औपचारिकताओं का पालन समयबद्ध ढंग से कराया जाए।

बधाई और शुभकामनाएं जिले के शिक्षा विभाग ने दोनों विद्यार्थियों की इस सफलता को कैमूर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि दोनों प्रतिभागी राज्य स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, विद्यालय परिवार एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता को लेकर जिले के सभी विद्यालयों को पूर्व से ही निर्देश जारी किए गए थे। विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी और अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी आयोजित किया गया था। उसी का परिणाम है कि कैमूर के दो विद्यार्थियों ने जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान बनाया है। यह उपलब्धि जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी।