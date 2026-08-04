तपस्या और दीक्षा ने हासिल किए स्वर्ण पदक

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में आयोजित दीक्षांत समारोह में क्षेत्र की दो मेधावी छात्राओं ने स्वर्ण पदक हासिल कर नगर व अपने कॉलेजों का नाम रोशन किया। मंगलवार को कॉलेज परिसर पहुंचने पर दोनों छात्राओं का जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। नेशनल महाविद्यालय की एमए की छात्रा और मोहल्ला जगतनगर निवासी तपस्या चौहान पुत्री रघुनंदन सिंह ने संस्कृत विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मंगलवार को कॉलेज पहुंचने पर सचिव नकुल सक्सेना, पुनीत चौहान, प्राचार्य एसके निमेष, रनवीर सिंह, फतेह सिंह, राजेश सिंह चौहान, कौशलेंद्र दीक्षित, वंदना सक्सेना, आशुतोष मिश्रा, आदित्य गुप्ता, योगेश कुमार, विशाल यादव, विनय कुमार, संजय सक्सेना, पंकज दीक्षित, काजल, अभिनव भटनागर, अभय कुमार और बृजेश कुमार ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दीं।