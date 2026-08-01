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भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी बेगूसराय की भव्या और अनन्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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जिले की दो होनहार बेटियाँ, भव्या और अनन्या, का चयन अंडर-15 भारतीय बालिका गोल शॉट बॉल टीम में हुआ है। दोनों 24 से 27 अगस्त तक भूटान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोनों का चयन तिरुपति में हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी बेगूसराय की भव्या और अनन्या

लाखो, निज प्रतिनिधि। जिले की दो होनहार बेटियों भव्या और अनन्या का चयन अंडर-15 भारतीय बालिका गोल शॉट बॉल टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 24 से 27 अगस्त तक भूटान के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित भारत-भूटान अंडर-15 अंतरराष्ट्रीय गोल शॉट बॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम की ओर से खेलेंगी। भव्या विष्णुपुर चंद निवासी पूर्व सैनिक नीरज कुमार और रीता कुमारी की पुत्री हैं, जबकि अनन्या न्यू कॉलोनी, उलाव निवासी प्रताप नारायण और बुलबुल कुमारी की पुत्री हैं। प्रताप नारायण और बुलबुल कुमारी दोनों बैंक प्रबंधक हैं। अनन्या के छोटे भाई अथर्व भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। दोनों खिलाड़ियों का चयन तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में आयोजित राष्ट्रीय गोल शॉट बॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम के लिए किया गया है।

चयन के बाद जिले में खुशी का माहौल है। गोल शॉट बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष एवं सहायक आयुक्त दुर्गेश नंदन, चेयरमैन सुमित कुमार, महासचिव रामप्रवेश कुमार, कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, संयुक्त सचिव राकेश रंजन, अंतरराष्ट्रीय रेफरी विकी कुमार, राहुल कुमार सहित अन्य प्रतिनिधियों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि भव्या और अनन्या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भारत, बिहार और बेगूसराय का नाम रोशन करेंगी।

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