दो आरोपियों ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण
नौतन थाना क्षेत्र के सजान लाल चौधरी हत्याकांड में फरार दो आरोपी, अक्षय मुखिया और रामेश्वर उर्फ लड्डन, ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पिछले डेढ़ महीने से फरार थे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की थी। हत्याकांड के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है।
नौतन, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सजान लाल चौधरी हत्याकांड कांड संख्या 292/26 में फरार चल रहे दो आरोपियों ने बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में अक्षय मुखिया व रामेश्वर उर्फ लड्डन शामिल हैं। दोनों पिछले करीब डेढ़ माह से फरार चल रहे थे। मामले के आईओ दरोगा मो. असलम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पुलिस के बढ़ते दबाव और लगातार कार्रवाई के डर से दोनों आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि हत्याकांड के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें