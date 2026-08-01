भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी बेगूसराय की भव्या और अनन्या

लाखो, निज प्रतिनिधि। जिले की दो होनहार बेटियों भव्या और अनन्या का चयन अंडर-15 भारतीय बालिका गोल शॉट बॉल टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 24 से 27 अगस्त तक भूटान के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित भारत-भूटान अंडर-15 अंतरराष्ट्रीय गोल शॉट बॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम की ओर से खेलेंगी। भव्या विष्णुपुर चंद निवासी पूर्व सैनिक नीरज कुमार और रीता कुमारी की पुत्री हैं, जबकि अनन्या न्यू कॉलोनी, अलाव निवासी प्रताप नारायण और बुलबुल कुमारी की पुत्री हैं। प्रताप नारायण और बुलबुल कुमारी दोनों बैंक प्रबंधक हैं। अनन्या के छोटे भाई अथर्व भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं।दोनों खिलाड़ियों का चयन तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में आयोजित राष्ट्रीय गोल शॉट बॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम के लिए किया गया है।