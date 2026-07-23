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आरा में ट्रेन से गिर बुजुर्ग समेत दो की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर दो लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना बुधवार रात को एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की थी और दूसरी घटना गुरुवार सुबह हुई जब 50 वर्षीय अधेड़ रेल से गिर गए। दोनों घटनाओं में शवों की पहचान का काम चल रहा है।

आरा में ट्रेन से गिर बुजुर्ग समेत दो की मौत

आरा। आरा स्टेशन पर बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गयी। दोनों घटनाएं दो नंबर प्लेटफार्म पर ही अलग-अलग जगहों पर हुई हैं। हालांकि इनमें किसी की पहचान नहीं हो सकी है। पहली घटना आरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर बुधवार की रात हुई। वहां ट्रेन से गिरकर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरी घटना आरा स्टेशन के दो नंबर प्लेटफार्म पर गुरुवार की सुबह हुई। गाड़ी संख्या (15668) गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। रेल पुलिस दोनों शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनकी पहचान करने में जुटी है।

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