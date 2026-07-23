ओडिशा में कोविड के दो और मामले सामने आए
ओडिशा में कोविड-19 के दो नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। सभी मामले गंजाम जिले से हैं। संक्रमितों में से एक महिला का इलाज बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है।
भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा में कोविड-19 के दो और मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब राज्य में संक्रमितों की संख्या तीन हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। तीनों मामले गंजाम जिले से हैं। जन स्वास्थ्य निदेशक रवींद्रनाथ मिश्रा ने बताया कि दोनों संक्रमित घर पर अन्य लोगों से अलग रह रहे हैं। वहीं, एक संक्रमित महिला का इलाज बरहामपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मिश्रा ने बताया कि महिला की हालत स्थिर है। हालांकि, वह मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित है। उन्होंने कहा कि कोविड अब सामान्य फ्लू जैसी बीमारी बन गई है।
इसके साथ ही वायरस पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें