Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहरसा: पढ़ाई की चाह में घर छोड़ गईं दो बहनें, चार दिन बाद सकुशल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

बख्तियारपुर की दो नाबालिग बहनों को पुलिस ने आलमनगर थाना क्षेत्र से सुरक्षित बरामद किया। दोनों बहनें घर छोड़कर विद्या की खोज में निकली थीं। उन्हें स्थानीय लोगों ने संरक्षण में रखा और पुलिस को सूचना देकर उनकी पहचान के प्रयास किए। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर परिवार को सौंपने की बात की।

सहरसा: पढ़ाई की चाह में घर छोड़ गईं दो बहनें, चार दिन बाद सकुशल बरामद

सिमरीबख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चौधरी टोला से चार दिन पूर्व लापता हुईं दो नाबालिग बहनों को पुलिस ने मंगलवार देर शाम मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र के बहुरबा टोला भादीपुर से सकुशल बरामद कर लिया। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि दोनों बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें सिमरी बख्तियारपुर थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।एसडीपीओ ने बताया कि घर से निकलने के बाद दोनों बहनें सिमरीबख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से राज्यरानी एक्सप्रेस पकड़कर सुपौल पहुंची थीं। वहां धान रोपनी के लिए आए आलमनगर निवासी मजदूर कुक्कू कुमार व अन्य लोगों ने दोनों बच्चियों को अकेला और घबराया देख अपने संरक्षण में रखा।

बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चियों की पहचान जानने का प्रयास किया और स्थानीय स्तर पर सूचना देने के साथ परिजनों से संपर्क कराने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में बड़ी बहन ने बताया कि वह आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की आशंका के कारण उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी छह वर्षीय छोटी बहन को भी साथ ले गई। पुलिस के अनुसार मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा बच्चियों की काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। चार दिनों से परेशान परिजनों ने बच्चियों की बरामदगी पर राहत की सांस ली। एसडीपीओ ने कहा कि स्वास्थ्य जांच और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों बच्चियों को नियमानुसार उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।