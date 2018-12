मुंबईः अंधेरी स्थित अस्पताल में लगी भीषण आग, छह की मौत, 147 घायल

मुम्बई में पश्चिमी उपनगर अंधेरी स्थित कामगार अस्पताल में सोमवार शाम आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर बचाव कार्य जारी है। सूत्रों के अनुसार अग्निशमन की 10 गाड़यिां आग बुझाने के काम मे लगी हुई हैं। आग अस्पताल के तीसरी मंजिल में लगी है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। वहीं 147 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को समीप के कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी स्थित ईएसआईसी कामगार अस्पताल के तीसरे मंजिल पर सोमवार को शाम 4 बजकर 20 मिनट पर अचानक आग लग गई। आग धीरे-धीरे चौथी मंजिल तक पहुंच गई। मरीजों और तीमारदारों को भागने का मौका मिल पाता कि आग तेजी से फैलने लगी। बुरी तरह झुलसने की वजह से छह लोगों की मौत हो गई।

आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आ सका है। मौके पर 10 फायर टेंडर, 16 ऐंबुलेंस और 1 रेस्क्यू वैन बचाव कार्य में लगी हुई है। अब तक 47 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। आग पर काबू पाने के साथ ही लोगों को बचाने का काम तेजी से जारी है।

Mumbai: 1 person has died in the fire that broke out at ESIC Kamgar Hospital in Andheri earlier today. 47 persons rescued till now. Further rescue operation underway. 10 fire tenders conducting firefighting operations. 1 Rescue van, 16 ambulances also present pic.twitter.com/pknta0DH4l