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सड़क हादसे में बाइक सवार कांवड़ियां घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में मंगलवार दोपहर दो कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते समय एक सड़क हादसे में घायल हो गए। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। घायल कांवड़ियों को सीएचसी बागपत में इलाज के लिए भेजा गया।

सड़क हादसे में बाइक सवार कांवड़ियां घायल

बागपत। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे दो कांवड़िए मंगलवार दोपहर सड़क हादसे में घायल हो गए। बागपत-मेरठ हाईवे पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों कांवड़िए गंभीर रूप घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए सीएचसी बागपत पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। घायलों की पहचान दिल्ली के उत्तम नगर निवासी 35 वर्षीय कृष्णकांत पुत्र अवध बिहारी पांडेय और 25 वर्षीय शिवम पुत्र दिनेश के रूप में हुई है।

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ये दोनों हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपनी बाइक से दिल्ली लौट रहे थे। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे जब वे अग्रवाल मंडी टटीरी के पास दिल्ली-देहरादून हाईवे पर पहुंचे, तभी यह हादसा हुआ।

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