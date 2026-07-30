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दहेज के सामान की आड़ में शराब की तस्करी में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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दहेज के सामान की आड़ में शराब की तस्करी में दो गिरफ्तार

मिर्जापुर, संवाददाता। दहेज के सामान की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले दो अंतरराज्यीय तस्करों को चील्ह व आबकारी की संयुक्त टीम ने पुराना बाड़ा के पास धर दबोचा। पिकअप से 15 लाख की शराब बरामद हुई। जो बिहार तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। पकड़े गए तस्कर बिहार के निवासी हैं। एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चील्ह पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम पुराना बाड़ा के पास चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग पिकअप से शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई।

तभी एक मिर्जापुर की ओर से एक पिकअप आती दिखाई पड़ी। जिसमें घरेलू सामान लदे थे। पुलिस ने जब वाहन की चेकिंग की तो सामान में छुपाकर रखे शराब बरामद हुए। पिकअप सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वाहन से 1870 बोतल आफ्टर डार्क ब्लू, 775 बोतल मैजिक मुवमेण्ट जामुन स्पाइसी मिण्ट, आठ बोतल रायल स्टैग, 51 बोतल मैजिक मुवमेण्ट आरेंज व ग्रीन एप्पल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पिकअप और शराब की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी बिहार के अरवल जिले के प्रसादी इंग्लिस निवासी अमित कुमार सिन्हा और अरवल सिपाह निवासी जैकी कुमार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। एएसपी सिटी ने बताया कि तस्कर मध्य प्रदेश के सीधी के मऊगंज से अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार जा रहे थे। वहां ऊंचे दामों पर बेचते है। शराब को बेड, बक्सा समेत अन्य सामान में छुपाकर तस्करी करते हैं। चेकिंग के दौरान पूछने पर बताते हैंकि दहेज का सामान है। जिसे पहुंचाने जा रहे हैं। दहेज के सामान की आड़ में शराब की तस्करी करते थे। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह, उपनिरीक्षक बद्री प्रसाद, उपनिरीक्षक कुर्बान अली, विकास यादव, धर्मेन्द्र सिंह, पद्माकर सिंह, आबकारी निरीक्षक राजेश, विरजू प्रसाद गुप्ता रहे।

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