जम्मू-कश्मीर के पुलवामा सड़क हादसे में वायुसेना के 2 अधिकारियों की मौत

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के दो अधिकारियों की मौत हो गई और दो अन्य अधिकारी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, भारतीय वायुसेना के अवंतिपुरा हवाईअड्डे के बाहर पुलवामा जिले में स्थित मलंगपोरा गांव में हुई सड़क दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के दो अधिकारियों की मौत हो गई और दो अन्य अधिकारी घायल हो गए।

#UPDATE: The two Indian Air Force personnel, killed in the accident, have been identified as Squadron Leader Rakesh Pandey and Corporal Ajay Kumar. Two other personnel including an officer and an airman are also injured and receiving treatment at hospital. https://t.co/e5YrW76sJi