गौवध में रिछा के दो गौतस्करों को कैद
गौवध में रिछा के गौ तस्करों को कैद बरेली। विधि संवाददाता स्विफ्ट डिजायर कार में सात कुंतल गौवंशीय मांस के साथ पकड़े गये कस्बा रिछा के गौतस्कर गुला
बरेली। विधि संवाददाता स्विफ्ट डिजायर कार में सात कुंतल गौवंशीय मांस के साथ पकड़े गये कस्बा रिछा के गौतस्कर गुलाब बाबू बंजारा और कासिम शाह को विशेष जज संदीपा यादव की विशेष कोर्ट ने सश्रम चार चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने दोनों पर दो लाख 18 हजार का जुर्माना भी ठोका है।
तस्करी की घटना
एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि 31 जनवरी 2015 को थाना भुता में तैनात एसआई लाल बिहारी, एसआई चंद्रपाल सिंह और एसआई कमलेश राजभर पुलिस टीम के साथ भुता क्षेत्र के गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि बीसलपुर की ओर से गौवंशीय मांस से भरी स्विफ्ट डिजायर कार आ रही है। पुलिस ने थाना भुता के गेट पर चेकिंग करना शुरू की। स्विफ्ट डिजायर कार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने एसआई कमलेश राजभर, सिपाही प्रमोद को टक्कर मार कर पुलिस जीप में टक्कर मार दी। कार चालक ने कार को बीसलपुर की ओर मोड़कर तेजी से कार दौड़ा दी। पुलिस जीप में गौ तस्करों की कार का पीछा किया। कार तांगा को टक्कर मारकर दौलतपुर करैना गांव के आगे कार छोड़कर दोनों नदी की ओर भागने लगे। पुलिस ने कस्बा रिछा के गुलाब बाबू बंजारा और कासिम शाह को पकड़ लिया दो तस्कर भाग गये थे। तलाशी लेने पर स्विफ्ट डिजायर कार में सात कुंतल गौवंशीय मांस और छुरी बरामद हुई थी।भुता पुलिस ने गुलाब बाबू बंजारा और कासिम शाह के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम, तेजी, लापरवाही से वाहन चलाने आदि की गंभीर धाराओं में चार्जशीट पेश की थी।
सुनवाई का परिणाम
ग्यारह वर्ष पुराने मामले की सुनवाई विशेष जज संदीपा यादव की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने आठ गवाह पेश किए थे। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट में गौवंशीय पशु के तस्कर गुलाब बाबू बंजारा और कासिम शाह को सश्रम चार चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
सामान्य प्रश्न
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