गौवध में रिछा के दो गौतस्करों को कैद

तस्करी की घटना

एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि 31 जनवरी 2015 को थाना भुता में तैनात एसआई लाल बिहारी, एसआई चंद्रपाल सिंह और एसआई कमलेश राजभर पुलिस टीम के साथ भुता क्षेत्र के गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि बीसलपुर की ओर से गौवंशीय मांस से भरी स्विफ्ट डिजायर कार आ रही है। पुलिस ने थाना भुता के गेट पर चेकिंग करना शुरू की। स्विफ्ट डिजायर कार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने एसआई कमलेश राजभर, सिपाही प्रमोद को टक्कर मार कर पुलिस जीप में टक्कर मार दी। कार चालक ने कार को बीसलपुर की ओर मोड़कर तेजी से कार दौड़ा दी। पुलिस जीप में गौ तस्करों की कार का पीछा किया। कार तांगा को टक्कर मारकर दौलतपुर करैना गांव के आगे कार छोड़कर दोनों नदी की ओर भागने लगे। पुलिस ने कस्बा रिछा के गुलाब बाबू बंजारा और कासिम शाह को पकड़ लिया दो तस्कर भाग गये थे। तलाशी लेने पर स्विफ्ट डिजायर कार में सात कुंतल गौवंशीय मांस और छुरी बरामद हुई थी।भुता पुलिस ने गुलाब बाबू बंजारा और कासिम शाह के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम, तेजी, लापरवाही से वाहन चलाने आदि की गंभीर धाराओं में चार्जशीट पेश की थी।