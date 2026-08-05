सड़क दुर्घटना में दो की मौत
दुमका जिला में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक कावंरिया समेत दो लोगों की मृत्यु हो गई। पहली घटना में जरमुंडी के हाईवे पर एक अधेड़ कावंरिया की मौत हुई, जो यूपी के देवरिया का निवासी था। दूसरी घटना बड़तल्ली में हुई, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो सकी।
दुमका, प्रतिनिधि। दुमका जिला में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में एक कावंरिया सहित दो की मौत हो गई है। सोमवार के लिए देर रात जरमुंडी के हाईवे पर रोड क्रॉस कर रहे एक अधेड़ कावंरिया की मौत हो गई। कावंरिया मुन्ना सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। वहीं दूसरी घटना बड़तल्ली के पास हुई है। अज्ञात वाहन के धक्का से एक युवक की मौत हो गई है। युवक के शव की पहचान नहीं हुई है।
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