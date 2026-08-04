जिले में अलग-अलग घटनाओं में किसान सहित दो लोगों की हुई मौत, कोहराम

खगड़िया । हिन्दुस्तान टीम जिले के बेलदौर व अलौली थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई अलग-अलग घटनाओं में किसान सहित दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वही स्थानीय पुलिस दोनों शव सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर घटना की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेलदौरप्रखंड के तेलिहार एवं सकरोहर पंचायत में मंगलवार की सुबह हुई अलग-अलग घटनाओं में बिजली करंट लगने से एक किसान एवं दो भैंस की मौत हो गई। मृत किसान स्थानीय तेलिहार पंचायत के वार्ड नंबर 13 शिवनगर गांव निवासी स्वर्गीय मक्खन सिंह का 50 वर्षीय पुत्र नंदलाल सिंह बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार वह धान का बिचड़ा लेकर अपने खेत में रोपाई करने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में घटनास्थल पर वह खेत की आड़ ( मेढ़ ) पर से फिसल कर गिर गया। बताया जाता है कि फिसलकर गिरने से वह पास में स्थित एक बिजली पोल के संपर्क में आ गया। जिसमें तार का अर्थिंग लगा हुआ था। उस समय उसमें बिजली प्रवाहित हो रही थी। जानकारी पर परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने उसे जांचोपरांत मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना सकरोहर पंचायत के वार्ड नंबर पांच चक्रमणियां गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि चक्रमणिया गांव के पशुपालक कुशेश्वर सिंह अपनी भैंस सड़क किनारे चरा रहे थे। इसी क्रम में घटनास्थल के निकट से गुजर रहे हाईटेंशन तार के पोल में लगे डिश अचानक फ्यूज हो गया। इससे उत्पन्न तेज आवाज के साथ निकली बिजली की चिंगारी दोनों भैंस पर गिर गई। जिससे उसकी भैंस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पचौत पंचायत के वार्ड नंबर चार मुरली गांव में सोमवार के अपरान्ह चार बजे के करीब ठनका गिरने से पशुपालक जयप्रकाश यादव के पुत्र अमित कुमार के भैंस की मौत हो गई। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।