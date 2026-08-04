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पिपरौन बॉर्डर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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हरलाखी में भारत-नेपाल सीमा के पिपरौन बॉर्डर पर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास प्रतिबंधित कफ सिरप, नशीली गोलियां, कैप्सूल, भारतीय और नेपाली मुद्रा के साथ एक बाइक बरामद हुई। यह कार्रवाई जटही चेक पोस्ट के निकट की गई।

पिपरौन बॉर्डर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

हरलाखी। भारत-नेपाल सीमा के पिपरौन बॉर्डर पर मादक पदार्थों एवं प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान एसएसबी ने फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसार 'सी' समवाय, पिपरौन एसएसबी कैम्प के जवानों ने विश्वसनीय आसूचना के आधार पर विशेष नाका गस्ती के दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप, नशीली गोलियां, कैप्सूल, भारतीय एवं नेपाली मुद्रा व एक बाइक बरामद कर एक भारतीय एवं एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जटही चेक पोस्ट के निकट, सीमा स्तंभ संख्या 284/35 से लगभग 50 मीटर भारतीय क्षेत्र में की गई।

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