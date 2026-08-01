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एयरपोर्ट पर 18 किलो गांजे के साथ दो यात्री गिरफ्तार

By Sanjay Kushwaha
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में बैंकॉक से पहुंचे दो मादक पदार्थ तस्करों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 18 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। यात्रियों पर सुरक्षा अधिकारियों को संदेह हुआ और एक्स-रे जांच के बाद उनकी तलाशी ली गई। जांच एजेंसियां अन्य तस्करों का पता लगाने में जुट गई हैं।

एयरपोर्ट पर 18 किलो गांजे के साथ दो यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली। बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे मादक पदार्थों के दो तस्करों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 18 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक 30 जुलाई को आए इन दो यात्रियों पर सुरक्षा अधिकारियों को संदेह हुआ। उन्हें ग्रीन चैनल से बाहर निकलने के बाद रोक लिया गया। एक्स-रे जांच के बाद तलाशी ली गई। जिसमें 17 वैक्यूम सील पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में मादक पदार्थ मिला। जांच एजेंसियां तस्करी से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुट गई हैं।

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Sanjay Kushwaha

लेखक के बारे में

Sanjay Kushwaha

शॉर्ट बायो : संजय कुशवाहा पिछले 21 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में पर्यावरण एवं वन्य जीव, मौसम, विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण बीट की कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभवः
संजय कुशवाहा पत्रकारिता और लेखन जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिन्हें पत्रकारिता में 21 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स समूह) में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत हैं। अपनी इस भूमिका के अंतर्गत वे दिल्ली में अलग-अलग विभागों की खबरें रिपोर्ट करते हैं। उनकी खबरों में पर्यावरण, वन्यजीव, मौसम और राजनीति के विविध रंगों को पहचाना जा सकता है।


करियर का सफरः
संजय कुशवाहा यूं तो कॉलेज के दिनों से विविध लेखन करते रहे और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपते भी रहे। वर्ष 2005 से दैनिक भास्कर सोनीपत, फिर अमर उजाला देहरादून और फिर दैनिक जागरण देहरादून में काम किया। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान दिल्ली में रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। लंबे पत्रकारीय जीवन में संजय कुशवाहा ने साहित्य, संस्कृति, नगर निगम से लेकर अपराध और राजनीति तक की कवरेज की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमिः
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले संजय कुशवाहा को किताबें पढ़ना बेहद पसंद रहा है। खासतौर पर साहित्य, इतिहास और वन्य जीव के बारे में उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया है।


पत्रकारीय दृष्टिकोणः
दिल्ली के पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या, मौसम चक्र, वन्य जीवन, जंगल आदि की विशेष समझ। दिल्ली विधानसभा और कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग। स्थानीय निकाय एनडीएमसी की रिपोर्टिंग।


विशेषज्ञताः
साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन
राजनीति, विधानसभा, कांग्रेस पार्टी
स्थानीय निकाय एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम

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