भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक मंथन

-वीकेएसयू में भारतीय मनोविज्ञान की भूमिका पर दो दिवसीय संगोष्ठी संपन्न -कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने आत्मज्ञान, योग, ध्यान और समग्र जीवनशैली के महत्व पर दिया जोर आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू), आरा के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में गुरु पूर्णिमा एवं भारतीय मनोविज्ञान दिवस के अवसर पर मानव उत्थान में भारतीय मनोविज्ञान की भूमिका विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का समापन हुआ। अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो. यशवंत कुमार ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय मनोविज्ञान केवल मन का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और समग्र जीवनशैली का मार्ग है।

विशेषज्ञों के विचार

उन्होंने स्वयं को पहचानने और आत्मचिंतन के महत्व पर बल दिया। मुख्य अतिथि एवं भोजपुरी विभागाध्यक्ष प्रो. दिवाकर पाण्डेय ने भारतीय मनोविज्ञान की अवधारणाओं चेतना, त्रिगुण और आत्म-साक्षात्कार पर प्रकाश डालते हुए सांख्य दर्शन की व्याख्या की। उन्होंने सिगमंड फ्रायड, कार्ल युंग और अल्फ्रेड एडलर के पश्चिमी मनोविज्ञान से भी इसकी तुलना की। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. लतिका वर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य में त्रिगुण, मन-शरीर संतुलन, संतुलित आहार और जीवनशैली की भूमिका को रेखांकित किया। भारतीय मनोविज्ञान के विशेषज्ञ डॉ. वाचस्पति दूबे ने कहा कि भगवद्गीता तनाव प्रबंधन और मानसिक शांति की प्रभावी मार्गदर्शिका है। वहीं डॉ. प्रियंका पाठक ने बताया कि भारतीय मनोविज्ञान का भविष्य प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर आधारित है तथा नैदानिक मनोविज्ञान में कॅरियर की संभावनाएं अत्यंत उज्ज्वल हैं। संचालन डॉ. प्रीतिका ने किया। उन्होंने ध्यान, नियमित सैर, गहरी सांस, डिजिटल डिटॉक्स और पर्याप्त नींद जैसी दैनिक आदतों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। भाषण प्रतियोगिता में शोधार्थी रुद्रांश प्रथम, पीजी सेमेस्टर-3 की जूली द्वितीय और शोधार्थी अमित तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में पीजी एवं पीएचडी के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।