Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोपालभट्ट गोस्वामीपाद महोत्सव 3 अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

गोपालभट्ट गोस्वामीपाद महोत्सव 3 अगस्त से गोपालभट्ट गोस्वामीपाद महोत्सव 3 अगस्त से गोपालभट्ट गोस्वामीपाद महोत्सव 3 अगस्त से

गोपालभट्ट गोस्वामीपाद महोत्सव 3 अगस्त से

गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रमुख श्रीराधारमण मंदिर में 3 एवं 4 अगस्त को दो दिवसीय गोपालभट्ट गोस्वामीपाद महोत्सव का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ किया जाएगा। महोत्सव में देश-विदेश से बड़ी संख्या में संत-महात्माओं व श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महोत्सव के प्रथम दिवस 3 अगस्त को मंदिर परिसर में विशेष पूजन-अर्चन, भजन-कीर्तन और विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 4 अगस्त को श्रीराधारमण मंदिर से भव्य नगर संकीर्तन (शोभायात्रा) निकाली जाएगी। यह यात्रा गोपीनाथ बाजार, रंगजी मंदिर, अनाज मंडी, वनखण्डी महादेव, लोई बाजार और शाहजी मंदिर होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी।

मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु संकीर्तन का स्वागत करेंगे और हरिनाम संकीर्तन से पूरा वातावरण गूंज उठेगा। मंदिर प्रशासन ने ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में महोत्सव में शामिल होकर धर्मलाभ लेने की अपील की है। आयोजन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा, अनुशासन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।