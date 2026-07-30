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आर्म्स एक्ट में दो को 3 वर्ष की सुनाई गई सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया के एसीजेएम ने दो अभियुक्तों को देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने पर 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पप्पू पटेल एवं प्रिंस कुमार पर 6 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 13 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।

आर्म्स एक्ट में दो को 3 वर्ष की सुनाई गई सजा

बेतिया ,विधि संवाददाता। देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को एसीजेएम प्रथम अभिषेक कुमार ने 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही प्रत्येक को 6 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाहां निवासी पप्पू पटेल तथा लौरिया थाना क्षेत्र के मिश्र टोला निवासी प्रिंस कुमार है।

घटना का विवरण

अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 13 अक्टूबर वर्ष 2024 की है। घटना के दिन लौरिया पुलिस ने नरकटियागंज रोड में मटियरिया पुल के समीप बाइक पर सवार दोनों अभियुक्तों को रोक तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में पप्पू पटेल के पास लोडेड कट्टा तथा प्रिंस कुमार के पास से जिंदा कारतूस बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया था। विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों की गवाही, जप्त प्रदर्स, अभिलेख पर उपलब्ध कागजी साक्ष्य के अवलोकन एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट की धारा 25 में 3 वर्ष कठोर कारावास के साथ हीं 5-5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 26 में 1 वर्ष कारावास की सजा के साथ-साथ एक -एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। गौरतलब हो कि पप्पू पटेल वर्तमान समय में किसी अन्य मामले में भागलपुर जेल में काराधीन होने के कारण उसे विडियो कान्फ्रेंसिंग के तहत् सजा सुनाई गई।

सामान्य प्रश्न

दो अभियुक्तों को किस جرم के लिए सजा सुनाई गई?
दो अभियुक्तों को देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने पर सजा सुनाई गई।

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