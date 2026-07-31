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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी करार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद द्वारा मामले की सुनवाई की गई है। 15 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसला कर ले जाने वाला व्यक्ति उसकी माँ के द्वारा रिपोर्ट दर्शित किया गया था। सजा का निर्णय 31 जुलाई को होगा।

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी करार

फर्रुखाबाद, संवाददाता। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में दो लोगों को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो मेराज अहमद की ओर से मामले में सुनवाई की गयी। सजा के बिंदु पर 31 जुलाई को फैसला होगा। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है। नगर क्षेत्र की ही एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा 8 में पढ़ती है। एक मोबाइल नंबर धारक की ओर से उसके मोबाइल पर बेटी से बात की जाती थी। यही व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। घर में रखे बीस हजार रुपये व जेवरात अपने साथ ले गयी।

पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, पाक्सो, अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने रजित कुमार और अरविंद को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध किया है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

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