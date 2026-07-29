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प्रत्याशी बनते ही गुड्डन पर दर्ज हुए दो मुकदमे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात के अकबरपुर रनियां विधानसभा में बसपा सम्मेलन में प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह गुड्डन पर धारा 163 का उल्लंघन करने के कारण दो मुकदमे दर्ज किये गए हैं। पुलिस ने गाड़ियों के काफिले के चलते यातायात बाधित करने के आरोप में गुड्डन और उनके समर्थकों पर कार्यवाही की है।

प्रत्याशी बनते ही गुड्डन पर दर्ज हुए दो मुकदमे

कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर रनियां विधानसभा के बसपा सम्मेलन में प्रत्याशी बनते ही जितेन्द्र सिंह गुड्डन पर दो मुकदमें दर्ज हो गये। रनियां और अकबरपुर पुलिस ने उन पर धारा 163 का उल्लंघन कर रायपुर और बारा में गाड़ियों के काफिले निकाले थे। दोनों थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अकबरपुर-रनियां में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व चेयरमैन जितेन्द्र सिंह गुड्डन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कार्यक्रम में आने वाले मुख्य अतिथि के स्वागत के लिये भारी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ जनपद की सीमा में रायपुर पहुंचे थे। रनियां एसओ दिनेश गौतम की ओर से दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा गया है कि 60-70 गाड़ियों का जुलूस लेकर निकलने से रायपुर तिराहे से आगे यातायात बाधित किया गया।

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जबकि वर्तमान में जिलाधिकारी की ओर से जनपद में धारा 163 लागू है। इस आधार पर गुड्डन और उनके अज्ञात समर्थक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर अकबरपुर थाने में बारा चौकी इंचार्ज शोभित पटेल की ओर से भी धारा 163 का उल्लंघन करके यातायात को बाधित करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस बाबत सीओ सदर संजय सिंह ने बताया कि बसपा के कार्यक्रम की अकबरपुर में अनुमति ली गई थी, लेकिन बिना अनुमति के हाईवे पर वाहनों का काफिला चलाकर यातायात बाधित किया गया साथ ही जनपद में लागू धारा 163 का उल्लंघन होने पर दोनो थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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