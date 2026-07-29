प्रत्याशी बनते ही गुड्डन पर दर्ज हुए दो मुकदमे

कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर रनियां विधानसभा के बसपा सम्मेलन में प्रत्याशी बनते ही जितेन्द्र सिंह गुड्डन पर दो मुकदमें दर्ज हो गये। रनियां और अकबरपुर पुलिस ने उन पर धारा 163 का उल्लंघन कर रायपुर और बारा में गाड़ियों के काफिले निकाले थे। दोनों थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अकबरपुर-रनियां में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व चेयरमैन जितेन्द्र सिंह गुड्डन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कार्यक्रम में आने वाले मुख्य अतिथि के स्वागत के लिये भारी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ जनपद की सीमा में रायपुर पहुंचे थे। रनियां एसओ दिनेश गौतम की ओर से दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा गया है कि 60-70 गाड़ियों का जुलूस लेकर निकलने से रायपुर तिराहे से आगे यातायात बाधित किया गया।