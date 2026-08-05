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बचपन में माता-पिता से किया वादा निभाने निकले दो भाई, उठाया 32 लीटर गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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मुरादाबाद के मिलका बतार गांव के दो भाई रिंकू और अजय ने हरिद्वार से अपने गांव तक 251 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया। वे 32 लीटर गंगाजल लेकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। उनके साथ अमित भी है, और तीनों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहे हैं।

बचपन में माता-पिता से किया वादा निभाने निकले दो भाई, उठाया 32 लीटर गंगाजल

लक्सर, संवाददाता। मुरादाबाद जनपद के मिलका बतार गांव निवासी दो सगे भाई रिंकू और अजय अपने बचपन के संकल्प को पूरा करने के लिए हरिद्वार से अपने गांव तक करीब 251 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। दोनों भाई अपने कंधों पर 32 लीटर गंगाजल लेकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ रहे हैं। रिंकू और अजय पुत्र श्रीराम के साथ उनके गांव निवासी अमित भी यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। तीनों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गंगाजल लेकर अपने गांव की ओर रवाना हैं।

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