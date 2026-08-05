बचपन में माता-पिता से किया वादा निभाने निकले दो भाई, उठाया 32 लीटर गंगाजल
मुरादाबाद के मिलका बतार गांव के दो भाई रिंकू और अजय ने हरिद्वार से अपने गांव तक 251 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया। वे 32 लीटर गंगाजल लेकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। उनके साथ अमित भी है, और तीनों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहे हैं।
लक्सर, संवाददाता। मुरादाबाद जनपद के मिलका बतार गांव निवासी दो सगे भाई रिंकू और अजय अपने बचपन के संकल्प को पूरा करने के लिए हरिद्वार से अपने गांव तक करीब 251 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। दोनों भाई अपने कंधों पर 32 लीटर गंगाजल लेकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ रहे हैं। रिंकू और अजय पुत्र श्रीराम के साथ उनके गांव निवासी अमित भी यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। तीनों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गंगाजल लेकर अपने गांव की ओर रवाना हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें