दलित की पिटाई में दो सगे भाइयों को पांच साल की कैद

कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश ने दो भाइयों को दलित की पिटाई और जातिसूचक गालियाँ देने के मामले में दोषी करार देकर पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामला 2006 का है, जब पीड़ित रामप्रसाद ने पुलिस और कोर्ट में शिकायत की थी। दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया है।

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जिले के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने दो सगे भाइयों को दलित की पिटाई व जातिसूचक गालियां देने के मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास व 3500-3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध होने के बाद दोनों भाइयों को अदालत ने जेल भेज दिया।

मामले का विवरण विशेष लोक अभियोजक महेंद्र प्रताप गोविंद राव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की एफआईआर हाटा कोतवाली में साल 2006 में कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी। पीड़ित रामप्रसाद निवासी नैनपुर थाना अहिरौली बाजार ने इस आशय की तहरीर दी थी कि वह गांव के ही राधारमण उर्फ चौथी पुत्र जगदीश की सुकरौली बाजार स्थित सैलून में काम करता था। 11 फरवरी, 2006 को राधारमण उर्फ चौथी व उसके भाई पुरुषोत्तम उर्फ मन्नू पुत्रगण जगदीश ने मामूली विवाद को लेकर उसे जातिसूचत गालियां देते हुए बुरी तरह मारापीटा। उसने सुकरौली चौकी पर शिकायत की। इसके बाद एसपी को रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन भेजा। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट की शरण ली।

अदालत की कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर 11 अगस्त, 2006 को हाटा कोतवाली में राधारमण उर्फ चौथी व उसके भाई पुरुषोत्तम उर्फ मन्नू पुत्रगण जगदीश के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व मारपीट से संबंधित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल छह गवाह परीक्षण कराए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार दिया और पांच साल कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।