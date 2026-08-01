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भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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रुपईडीहा में भारतीय सुरक्षा बलों ने 649/4 के पास दो लोगों को नेपाली शराब के बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्र ने बताया कि पुलिस और एसएसबी की टीम ने गश्त के दौरान कैलाश चौहान और छब्बन चौहान को पकड़ा। दोनों का संबंध ग्राम कोडरी निधिनगर से है।

भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद

रुपईडीहा। इंडो नेपाल बार्डर के पिलर संख्या 649/4के पास दो लोगों को भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा हरेंद्र मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम और एसएसबी 42वी वाहिनी गश्त पर थी। इस दौरान नेपाल से आते हुए कैलाश चौहान पुत्र लक्ष्मी व छब्बन चौहान पुत्र बनवारी चौहान निवासी गण ग्राम कोडरी निधिनगर संकल्पा थाना रुपईडीहा को नेपाली शराब के साथ पकड़ा गया।

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