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पुलिस ने चरस के साथ दो युवक दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मादक पदार्थों की तस्करी के तहत पुलिस ने दो युवकों को 300 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों युवक, विशाल और अंकुर, पहले भी गंभीर अपराधों में संलिप्त रह चुके हैं। थाना हस्तिनापुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अभियान जारी रहेगा।

पुलिस ने चरस के साथ दो युवक दबोचे

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुलिस ने शनिवार को दो युवकों को 300 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। थानाध्यक्ष कमल शंकर त्रिवेदी ने बताया कि थाना पुलिस टीम गंग नहर पुल के पास चेकिंग कर रही थी। तभी यात्री शेड के पास दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रोककर तलाशी ली‚ तो दोनों के पास से लगभग 300 ग्राम चरस मिली। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम विशाल निवासी किशोरपुर, अंकुर कुमार निवासी पीपलहेड़ा, थाना खतौली (हाल निवासी बंगाली कॉलोनी, हस्तिनापुर) बताया।

थाना हस्तिनापुर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विशाल पर पूर्व में भी हत्या, हत्या की साजिश, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित छह मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे आरोपी अंकुर के खिलाफ पूर्व में हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। सीओ पंकज लवानिया का कहना कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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