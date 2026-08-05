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दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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कटकमसांडी पुलिस दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के दो आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत

कटकमसांडी, प्रतिनिधि। कटकमसांडी पुलिस दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के दो आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया ।इसमे कटकमसांडी थाना कांड संख्या 123/26 के आरोपी रौशन एक्का और आयुष तिर्की का नाम शामिल है ।दोनो कटकमसांडी थाना क्षेत्र के बारिकोला झोंझी के रहनेवाले है। इस बाबत कटकमसांडी थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने बताया कि दोनों एक माह से फरार था।जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कटकमसांडी पुलिस पुरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

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