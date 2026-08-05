दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत
कटकमसांडी पुलिस दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के दो आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कटकमसांडी, प्रतिनिधि। कटकमसांडी पुलिस दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के दो आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया ।इसमे कटकमसांडी थाना कांड संख्या 123/26 के आरोपी रौशन एक्का और आयुष तिर्की का नाम शामिल है ।दोनो कटकमसांडी थाना क्षेत्र के बारिकोला झोंझी के रहनेवाले है। इस बाबत कटकमसांडी थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने बताया कि दोनों एक माह से फरार था।जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कटकमसांडी पुलिस पुरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें