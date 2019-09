शीशे में नहीं दिखतीं इमरान खान की पत्नी बुशरा वाले दावे पर सोशल मीडिया पर मचा घमासान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी को लेकर एक रहस्यमयी दावा किया गया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय के हाउस स्टाफ ने दावा किया है कि पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की तस्वीर शीशें में नहीं दिखती है। ऐसा पाकिस्तान के कैपिटल टीवी ने खातून-ए-अव्वल (प्रथम महिला) को लेकर दावा किया है। इस दावे की सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट किए जा रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि इस पर लोग दो धड़े में बट गए हैं।

हालांकि कुछ पाकिस्तान पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की पत्नी की फोटो को फोटोशॉप के जरिए एडिट किया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान में इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या हाइस स्टाफ के दावे सही है या फिर केवल गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में हिस्सा लेने से पहले पाक पीएम इमरान खान ने अपनी पत्नी के साथ उमरा किया, जिसकी तस्वीरों में वह सिर से लेकर पांव तक बुर्के में नजर आईं थी।

Indeed...he was referring to Bushra bibi....heard that she is not visible in mirror 🤣🤣🤣 may be @iVeenaKhan take a cue....wear hizaaab....protect yourself 🤣🤣🤣 — Nabh (@veenasaregama) September 29, 2019

this is crazy! what we can expect from TRP lover reporter! If Bushra Bibi can be seen in Camera so why can't be in Mirror! https://t.co/TqPkLDcnIQ — Kh Hamad Tariq (@KhHamadTariq) September 29, 2019

What has Bushra bibi even done to you all? Covered herself? Is covering yourself modestly that big of a crime in this country that you get to be the joke, that you get to be called a Peerni, a witch, a woman who disappears in front of the mirror? Ghatya log. Ghatya soch. — Maryam (@BefourMaryam) September 29, 2019

That is factually correct. If she is always covered in #Burka then how her image will reflect in Mirror? 😂🤣 #bushrabibi https://t.co/PE5dHD5p5S — #AgentChaos (@_OrderOfChaos) September 29, 2019

she is great,,she show mirror not like Bushra Bibi Khatoon-e-Evil who confused him with Tasbee — StayOK (@2BRNot2B7) September 27, 2019

lekin mere ek baat samjh nhi ayi agr bushra bibi mirror mein nhi dikhti toh camera mein kaise dikh jaati h.. fotos kaise click ho jaati h iski? — sakshi singh (@sakshiv833) September 29, 2019

समाचार एजेंसी एएनआई ने कैपिटल टीवी के हवाले से बताया कि कथित तौर पर बुशरा बीबी पीएम इमरान खान की पहली घूंघट वाली पत्नी हैं। वह एक विश्वासपात्र हैं और उन्होंने पिछले साल सत्ता में आने से करीब छह महीने पहले प्रधानमंत्री इमरान खान से शादी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान का निकाह बुशरा बीबी के साथ 1 जनवरी को लाहौर में हुआ था और इस समारोह को बेहद गोपनीय रखा गया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ये भी बताया गया कि इसके अगले ही दिन पीटीआई प्रमुख इमरान, इस्‍लामाबाद स्थित आतंकवाद निरोधक कोर्ट में पेश हुए थे।

