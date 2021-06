केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच जारी घमासान के बीच ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से वैरिफाइड ब्लू टिक वापस ले लिया है। उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने ये जानकारी दी है। इसको लेकर ट्विटर पर लोग जमकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अकाउंट एक्टिव नहीं था इस कारण हो सकता है उसे अनवेरिफाइड कर दिया गया होगा।

Twitter withdraws blue verified badge from personal Twitter handle of Vice President of India, M Venkaiah Naidu: Office of Vice President pic.twitter.com/vT8EZ5O9Na