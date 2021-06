कानूनी छूट वापस लेने के बाद केंद्र सरकार की पहली प्रतिक्रिया, ट्विटर को दिए कई मौके, जानबूझकर नहीं माना नया आईटी कानून

ट्विटर को भारत में मिली कानूनी कार्रवाई से छूट वापस लिए जाने के बाद कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पहला बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ट्विटर को आईटी नियमों का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन उसने जानबूझकर इसका पालन न करने का रास्ता चुना। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ वह फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर के मनमानेपन का उदाहरण है।

केंद्रीय मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में ट्विटर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 'भारत की संस्कृति अपने बड़े भूगोल की तरह बदलती रहती है। कुछ स्थितियों में, सोशल मीडिया के प्रसार के साथ एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है, खासतौर पर फर्जी खबरों के मामले में।'

The culture of India varies like its large geography. In certain scenarios, with the amplification of social media, even a small spark can cause a fire, especially with the menace of fake news. This was one of the objectives of bringing the Intermediary Guidelines.