ट्विटर के मुख्य कार्यकारी जैक डोरसे ने की पीएम मोदी से मुलाकात

ट्विटर के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर वैश्विक संवाद के महत्व पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद डोरसे ने मोदी के साथ बैठक की तस्वीरें साझा कीं और लिखा, 'आज हमारे साथ समय गुजारने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके साथ वैश्विक संवाद के महत्व के बारे में चर्चा करके मैं प्रसन्न हूं। ट्विटर के लिए आपके सुझावों का धन्यवाद।

Thank you Prime Minister @narendramodi for having us today. I enjoyed our conversation about the importance of global conversation. Also: thanks for the ideas for Twitter! pic.twitter.com/aelfOEZ65v

इसके जवाब में मोदी ने कहा, 'आपसे मिलकर खुशी हुई जैक। ट्विटर का नेतृत्व करने के लिए आपका जुनून देखकर खुश हूं। मैं इस माध्यम का उपयोग करके खुश हूं जहां मैंने कई अच्छे दोस्त बनाए हैं और रोज लोगों की रचनात्मकता को देखता हूं।

Delighted to meet you @jack! Happy to see the passion with which you’re leading @Twitter.



I enjoy being on this medium, where I’ve made great friends and see everyday the creativity of people. https://t.co/aUElNJyahk