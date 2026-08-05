टर्बुलेंस में घबराई केबिन क्रू ने कहा तुरंत अपने सीट बेल्ट बांध ले, कोई उठेगा नहीं

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस के दौरान हुई अफरा तफरी का दूसरा वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें केबिन क्रू टर्बुलेंस के दौरान घबराकर यात्रियों से तुरंत सीट बेल्ट बांधने और सीट से न उठने के लिए कह रही है।

टर्बुलेंस की घटना ज्ञात हो कि मंगलवार को एअर इंडिया की फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई2379 उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस से प्रभावित हो गई थी। जिसमें कई यात्री और केबिन क्रू घायल हो गए।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केबिन क्रू को जोर से चिल्लाते सुना जा सकता है, 'सीट बेल्ट बांध लें, कोई नहीं उठेगा। जैसे वाक्य सुनाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया वीडियो डालने वाले यूजर ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे बुरा दो घंटा बताया है।

घायलों का स्वास्थ्य अपडेट एयर इंडिया ने कहा फुकेत-दिल्ली विमान हादसे में घायल सभी 13 यात्री अस्पताल से डिस्चार्ज

एयर इंडिया ने फुकेत से दिल्ली आ रही उड़ान एआई2379 में टर्बुलेंस की घटना के बाद घायल यात्रियों की स्थिति पर नया अपडेट बुधवार को जारी किया। एयरलाइन के अनुसार, बुधवार दोपहर 3:30 बजे तक अस्पताल में भर्ती सभी 13 यात्रियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, घायल चार केबिन क्रू सदस्य अभी भी चिकित्सकीय देखरेख में हैं और उनका इलाज जारी है।

एयर इंडिया का सहयोग एयर इंडिया ने बताया कि उसकी टीमें अस्पतालों में मौजूद हैं और प्रभावित यात्रियों व क्रू सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में रहकर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा तथा उनका कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन ने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता जारी रहेगी तथा मामले की जांच में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा।