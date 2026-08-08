विधान परिषद तक पहुंची महिला अस्पताल की मांग
तुलसीपुर क्षेत्र में महिला अस्पताल की मांग अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद तक पहुंच गई है। सदस्य साकेत मिश्रा ने इस मुद्दे को उठाते हुए शासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। क्षेत्र में अस्पताल न होने से महिलाओं को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की हानि होती है।
तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही महिला अस्पताल की मांग अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद तक पहुंच गई है। विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा ने नियम-115 के तहत सूचना देते हुए सदन में तुलसीपुर में महिला अस्पताल की स्थापना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने शासन से इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। प्रमुख सचिव को भेजी गई सूचना में साकेत मिश्रा ने कहा कि तुलसीपुर में महिला अस्पताल नहीं होने से महिलाओं को प्रसव, स्त्री रोग और अन्य उपचार के लिए जिला मुख्यालय या दूरस्थ अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।
इससे समय और धन की हानि के साथ आपात स्थिति में मरीजों की जान पर भी खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि तुलसीपुर में महिला अस्पताल बनने से बलरामपुर और तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्रों की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। मां पाटेश्वरी देवीपाटन धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। अस्पताल बनने से स्थानीय महिलाओं के साथ महिला श्रद्धालुओं को भी जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। अब मामला विधान परिषद तक पहुंचने से अस्पताल की स्थापना को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं।
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