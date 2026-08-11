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तुलसी मठ का 50 प्रतिशत विकास कार्य पूरा, भक्तों को मिलेगी पूरी सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली। मुख्य संवाददाता तुलसी मठ का 50 प्रतिशत विकास कार्य पूरा, भक्तों को मिलेगी पूरी सुविधा तुलसी मठ का 50 प्रतिशत विकास कार्य पूरा, भक्तों को मिलेगी

तुलसी मठ का 50 प्रतिशत विकास कार्य पूरा, भक्तों को मिलेगी पूरी सुविधा

शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल तुलसी मठ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसका 50 प्रतिशत से ज्यादा कार्य पूरा हो गया है और जल्द भक्तों को यहां पर सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की ओर से इसके लिए 9.71 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई थी। 20 अगस्त 2025 से काम शुरू हुआ है और 19 फरवरी 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत तुलसी मठ परिसर में मुख्य द्वार, वैदिक लाइब्रेरी, मल्टीपरपज हॉल, प्रसाद एवं फ्लोरिस्ट शॉप, धर्मशाला, क्लॉक रूम और यात्री शेड बनाए जाएंगे।

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इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने, सामान रखने और अन्य जरूरी सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकेंगी।

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