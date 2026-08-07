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अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पर कसा शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किए नए कार्यकारी आदेश - नागरिकता पाने के

अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पर कसा शिकंजा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं।

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ट्रंप के नए आदेश

ट्रंप ने अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसे यहां की नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से विदेशियों के 'बर्थ टूरिज्म' (जन्म पर्यटन) के मामलों पर सख्ती करने और जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र लोगों की संख्या सीमित करने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ट्रंप के पहले जारी आदेश को खारिज कर दिया था। गुरुवार को हस्ताक्षरित आदेशों में से एक उन लोगों को निशाना बनाता है, जो व्यावसायिक रूप से बर्थ टूरिज्म को चुनते हैं और बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। इस आदेश का उद्देश्य ऐसे लोगों की अमेरिका में प्रवेश की सुविधा सीमित करना है। दूसरा आदेश उन लोगों की परिभाषा का विस्तार करता है, जिन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसमें विदेशी सरकारों की ओर से लॉबिंग करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी शामिल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने 100 वर्ष से अधिक समय से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कहा था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोग अमेरिकी नागरिक होते हैं। ट्रंप ने इन आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उच्चतम न्यायालय के 30 जून के फैसले की आलोचना की और कहा कि नया कदम कुछ आवश्यक बदलाव करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर नागरिकता के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था इसलिए हम इसमें बदलाव कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश क्या हैं?
ट्रंप ने दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं जो बर्थ टूरिज्म के मामलों पर सख्ती करने और जन्म के आधार पर नागरिकता पाने के पात्र लोगों की संख्या सीमित करने के लिए हैं।
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