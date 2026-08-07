अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पर कसा शिकंजा

ट्रंप के नए आदेश

ट्रंप ने अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसे यहां की नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से विदेशियों के 'बर्थ टूरिज्म' (जन्म पर्यटन) के मामलों पर सख्ती करने और जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र लोगों की संख्या सीमित करने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ट्रंप के पहले जारी आदेश को खारिज कर दिया था। गुरुवार को हस्ताक्षरित आदेशों में से एक उन लोगों को निशाना बनाता है, जो व्यावसायिक रूप से बर्थ टूरिज्म को चुनते हैं और बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। इस आदेश का उद्देश्य ऐसे लोगों की अमेरिका में प्रवेश की सुविधा सीमित करना है। दूसरा आदेश उन लोगों की परिभाषा का विस्तार करता है, जिन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसमें विदेशी सरकारों की ओर से लॉबिंग करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी शामिल किया गया है।