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विदेश ::: ट्रंप के पोस्ट पहले पाने के लिए चुकाने होंगे 95 लाख रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स ट्रंप के पोस्ट तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। मासिक सदस्यता शुल्क एक लाख अमेरिकी डॉलर है। इस कदम से कंपनी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन गंभीर कानूनी सवाल भी उठने लगे हैं।

विदेश ::: ट्रंप के पोस्ट पहले पाने के लिए चुकाने होंगे 95 लाख रुपये

- वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स शुल्क देकर ट्रंप के पोस्ट तेजी से प्राप्त कर सकेंगे न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल ने शनिवार से एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स शुल्क देकर ट्रंप के पोस्ट तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। इसकी मासिक सदस्यता शुल्क एक लाख अमेरिकी डॉलर ( 95 लाख रुपये) है।

सेवा से संभावित आर्थिक लाभ

इस कदम से ट्रंप की कंपनी को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग और सार्वजनिक पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। नई सेवा 'ट्रुथ एपीआई' के जरिये हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (एचएफटी) करने वाली कंपनियां ट्रंप के पोस्ट सामान्य निवेशकों की तुलना में कहीं तेजी से प्रोसेस कर सकेंगी। ट्रंप अक्सर युद्ध, शुल्क, केंद्रीय बैंक और विदेश नीति जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले फैसलों की जानकारी पहले ट्रुथ सोशल पर साझा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस सेवा की मासिक सदस्यता शुल्क एक लाख अमेरिकी डॉलर है। यदि केवल तीन बड़ी ट्रेडिंग कंपनियां भी इसे खरीदती हैं तो ट्रंप मीडिया की आय दोगुनी हो सकती है। कंपनी ने पिछले वर्ष 37 लाख डॉलर का राजस्व दर्ज किया था।

व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस ने इस सेवा की वैधता या कानूनी समीक्षा पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सवाल ट्रंप मीडिया कंपनी के पास भेज दिए।

ट्रंप के पोस्ट से बाजार में हलचल

हाल के महीनों में ट्रंप ने कई सूचीबद्ध कंपनियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी की है, जिससे उनके शेयरों में तेजी देखी गई। अप्रैल में ट्रंप ने पलांटिर टेक्नोलॉजीज का नाम और स्टॉक सिंबल पोस्ट किया था, जिसके तुरंत बाद उसके शेयरों में एक साल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज हुई। इसी महीने उन्होंने इंटेल की तारीफ की तो आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर चढ़ गए।

विशेषज्ञों की चिंता

एबल अल्फा ट्रेडिंग की प्रमुख आइरीन एल्ड्रिज ने कहा कि अगर किसी सार्वजनिक कंपनी के सीईओ ने ऐसा किया होता तो वह जेल में होता। अमेरिका का राष्ट्रपति सभी फैसलों की जानकारी पहले से रखता है और उसे चुनिंदा लोगों तक पहले पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि विरोधी या तो मुक्त बाजार को नहीं समझते या सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक सूचना के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं।

सामान्य सवाल

ट्रंप की नई सेवा का मासिक सदस्यता शुल्क क्या है?
ट्रंप की नई सेवा का मासिक सदस्यता शुल्क एक लाख अमेरिकी डॉलर (95 लाख रुपये) है।
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