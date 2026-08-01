अमेरिका में अप्रवासन अदालतों का काम तीन गुना बढ़ा
ट्रंप प्रशासन की सख्ती के कारण अप्रवासन मामलों की सुनवाई में तीन गुना वृद्धि हुई है। इस साल जून में 1300 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि जून 2025 में ये संख्या 400 थी। 'मोबाइल पाथवेज' की रिपोर्ट के अनुसार, सख्त नियमों के चलते अदालतों में तीव्र सुनवाई हो रही है।
हार्लिंगन (टेक्सास), एजेंसी। ट्रंप प्रशासन द्वारा अप्रवासन से जुड़े मामलों को लेकर सख्ती ने देश की अदालतों का काम तीन गुना तक बढ़ा दिया है। इस साल जून माह में ही 1300 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जबकि जून 2025 में लगभग 400 मामले सुने गए थे। वहीं, अदालतों में एक-एक जज को दर्जनों मुकदमे सौंपे जाने का असर अप्रवासियों के त्वरित निष्कासन के आदेशों में भी तेजी और बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह खुलासा डेटा विश्लेषण संस्था ‘मोबाइल पाथवेज’ की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अप्रवासन से जुड़े मामलों में दशकों से लंबित मामलों को तेजी से निस्तारित करने को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसके चलते अप्रवासन अदालतों में एक ही दिन में सैकड़ों सुनवाई हो रही हैं। इन्हें ‘मेगा हियरिंग’ नाम दिया गया है। इस दौरान एक-एक जज दर्जनों मुकदमों की सुनवाई के साथ आदेश जारी कर रहे हैं。
सख्त नियमों का प्रभाव
‘मोबाइल पाथवेज’ के सीओओ बार्टोमी स्कोरुपा का कहना है कि तेजी से मुकदमे निपटाने और सुनवाई के दबाव के कारण हड़बड़ी की स्थिति बन रही है। इससे कई वैध दावों को भी बिना सुनवाई बंद किया जा रहा है। हालांकि, सख्त अप्रवासन नियमों के समर्थकों का मानना है कि दशकों से लंबित मामलों को निपटाने और व्यवस्था में विश्वसनीयता के लिए यह तेजी जरूरी है। वहीं, न्याय विभाग का कहना है कि जज मामलों को कानूनी और निष्पक्ष तरीके से जल्दी सुलझाने के लिए शेड्यूल में बदलाव कर रहे हैं।
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