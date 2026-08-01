अमेरिका में अप्रवासन अदालतों का काम तीन गुना बढ़ा

हार्लिंगन (टेक्सास), एजेंसी। ट्रंप प्रशासन द्वारा अप्रवासन से जुड़े मामलों को लेकर सख्ती ने देश की अदालतों का काम तीन गुना तक बढ़ा दिया है। इस साल जून माह में ही 1300 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जबकि जून 2025 में लगभग 400 मामले सुने गए थे। वहीं, अदालतों में एक-एक जज को दर्जनों मुकदमे सौंपे जाने का असर अप्रवासियों के त्वरित निष्कासन के आदेशों में भी तेजी और बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह खुलासा डेटा विश्लेषण संस्था ‘मोबाइल पाथवेज’ की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अप्रवासन से जुड़े मामलों में दशकों से लंबित मामलों को तेजी से निस्तारित करने को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसके चलते अप्रवासन अदालतों में एक ही दिन में सैकड़ों सुनवाई हो रही हैं। इन्हें ‘मेगा हियरिंग’ नाम दिया गया है। इस दौरान एक-एक जज दर्जनों मुकदमों की सुनवाई के साथ आदेश जारी कर रहे हैं。