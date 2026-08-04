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चीनी डेटा सेंटर उपकरणों पर प्रतिबंध की तैयारी में अमेरिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रंप प्रशासन अमेरिका में चीनी डेटा सेंटर उपकरणों के नए मॉडलों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य एआई से जुड़ी अमेरिकी डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा करना है। प्रस्ताव के तहत चीनी ऑप्टिकल ट्रांसीवर के आयात पर रोक लगाने की योजना है, ताकि डेटा चोरी और सेवाओं में बाधा न हो।

चीनी डेटा सेंटर उपकरणों पर प्रतिबंध की तैयारी में अमेरिका

ट्रंप प्रशासन अमेरिका में चीनी डेटा सेंटर उपकरणों के नए मॉडलों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य एआई से जुड़ी महत्वपूर्ण अमेरिकी डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा करना है। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव किया जा सकता है या इसे पूरी तरह वापस भी लिया जा सकता है। प्रस्ताव के तहत चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए नए ऑप्टिकल ट्रांसीवर के आयात पर रोक लगाने की योजना है। ये ट्रांसीवर ऐसे उपकरण होते हैं, जो फाइबर-ऑप्टिक केबल के जरिए डेटा को बहुत तेज गति से डेटा सेंटर के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं।चीनी

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कंपनियां अमेरिकी डेटा सेंटर से डेटा चोरी न कर सकें, उनमें मालवेयर (हानिकारक सॉफ्टवेयर) न डाल सकें और सेवाओं में बाधा न पहुंचा सकें।

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